“Experiência ProLíder”: Abertas inscrições para evento de formação de líderes em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o ProLíder e o instituto Four, oferta nesta quinta-feira (27), 50 vagas gratuitas para a “Experiência ProLíder”, iniciativa cujo objetivo é formar líderes na região Norte e impulsionar a criação de negócios transformadores que impactem positivamente o desenvolvimento do país.

A atividade é destinada a empreendedores e demais profissionais interessados na área. As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://bit.ly/3OupxAO.

“Estamos apoiando este evento, que busca fomentar negócios de transformação para impulsionar o desenvolvimento do país. É uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades de liderança e contribuir para o progresso da nossa região”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O evento será realizado presencialmente na próxima sexta-feira, 4/8, das 18h às 21h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul. É importante lembrar que o local possui regras de vestimenta, sendo proibida a entrada de pessoas trajando bermudas, shorts, minissaias, camisetas, regatas ou chinelos.

