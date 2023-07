Suframa e Cieam promovem debate sobre princípios ESG e boas práticas para empresas

Manaus (AM) – Em uma iniciativa conjunta, a Suframa e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam) promovem nesta sexta-feira (28), às 14h, no auditório da superintendência, o evento gratuito intitulado “ESG (Environmental, Social and Governance) e as boas práticas implantadas nas empresas”.

O termo o ESG é usado para se referir a práticas ambientais, sociais e de governança corporativa e de investimento que se preocupam com critérios de sustentabilidade.

Serão três palestras ministradas por destacados representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para debater e demonstrar os avanços da indústria local em direção às melhores práticas ESG.

A mediação do evento ficará a cargo da coordenadora da Comissão de ESG do Cieam, Regia Moreira Leite. Serão os palestrantes do evento: Sergio Capela, diretor da Visteon; Hamzah Ahmad Nasser, diretor da Electrolux; e Dahlson Bisker de Abreu, gerente da Tutiplast. Nas palestras, serão apresentados casos de sucesso de empresas que têm implementado medidas eficazes para reduzir o impacto ambiental, promover a inclusão social e garantir uma gestão transparente e ética.

“É de extrema importância que o setor empresarial, o poder público, o universo acadêmico e a sociedade entendam a importância do ESG para o nosso mundo e o nosso futuro. Antes de mais nada é bom lembrar que isso não é uma moda ou uma onda, mas sim uma tendência, um caminho sem volta, o qual todos devem adotar. O ESG é pautado pelo mercado financeiro, portanto, cada vez mais as organizações irão adotar em suas políticas, práticas e planos de ações pautados nos 3 pilares (ESG) visando à atração continuada de investimentos”, detalhou o executivo Sergio Capela, palestrante do evento.

“Desta forma, entendendo a importância de se ter uma organização que atenda consolidadamente às práticas ESG, o investidor se sente seguro em investir sabendo que os riscos serão mínimos. Assim ganha o investidor, ganha a empresa, ganha o consumidor final, ganha a sociedade como um todo e, finalmente, ganha todo o planeta com ações estratégicas em práticas de sustentabilidade, com ações ambientais e sociais, assegurando as determinações e políticas de governança”, completou.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destaca a importância de discutir práticas referentes à questões ambientais, de impacto social e de aprimoramento da governança.

“ESG é um conjunto de padrões que as empresas conscientes usam para operar, de maneira que protege o meio ambiente, beneficia a sociedade com medidas de inclusão e diversidade, e também opera com governança corporativa sólida. É um conceito cada vez mais relevante, à medida que consumidores e investidores esperam que as empresas demonstrem compromisso com a sustentabilidade. Agradecemos a valiosa parceria do Cieam para trazer esse oportuno debate para a Zona Franca de Manaus”, salientou.

A inscrição para o evento pode ser feita por meio do link: https://lnkd.in/dKGT_VZa.

