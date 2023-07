Governo e Prefeitura lamentam morte do ex-secretário de saúde do AM, Agnaldo Gomes

Manaus (AM) — O médico ginecologista e obstetra Agnaldo Gomes da Costa faleceu, no domingo (30). O Governador Wilson Lima (UB) e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) divulgaram notas de pesar pela morte do ex-secretário da saúde do Amazonas.

Em nota o Governo do Estado lamenta a morte do médico. “Agnaldo, que era servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e estava à disposição do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi um importante e dedicado profissional da saúde, que deixa um legado de devoção à profissão e de trabalho pela saúde no estado. O Governo do Amazonas se solidariza aos familiares e amigos de Agnaldo neste momento de dor”, disse a nota de pesar.

O prefeito de Manaus, David Almeida, em nota também lamentou a morte e relembrou que o médico foi um dos idealizadores da maternidade Ana Braga e do Instituto da Mulher Dona Lindu.

“Me solidarizo aos familiares, amigos e colegas de trabalho do doutor Agnaldo. Ele que deixa um legado importante e essencial no serviço público, como a ampliação do atendimento humanizado às mulheres e ainda foi o responsável por realizar dezenas de partos, deixando sua marca na vida de várias famílias. Com certeza uma grande perda para o Amazonas” , declarou.

A causa da morte do médico não foram divulgados, assim como as informações sobre o velório.

Vida Pública

Atualmente o Agnaldo Gomes da Costa estava à disposição do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e era servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

