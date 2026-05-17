Levantamento

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas

Uma pesquisa da Quaest divulgada neste domingo (17/05) aponta que 54% dos brasileiros acreditam que a proposta de redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro tem como principal objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, 34% dos entrevistados consideram que a medida busca reduzir a pena de todos os condenados envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Outros 12% disseram não saber ou preferiram não responder.

O debate sobre o tema ganhou força após deputados e senadores derrubarem, no dia 30 de abril, o veto do presidente Lula (PT) ao Projeto de Lei da Dosimetria. A nova regra foi promulgada em 8 de maio pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre.

A pesquisa também perguntou se os brasileiros são favoráveis ou contrários à redução das penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os dados mostram que 52% são contra a mudança, enquanto 39% se dizem favoráveis. Já 9% não souberam responder.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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