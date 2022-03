Com avanço da vacinação, artistas do Amazonas celebram volta aos palcos

No Corpo de Dança do Amazonas, integrantes comemoram reencontro com o público nas apresentações

Manaus (AM) – Com o avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Amazonas, os espaços culturais voltam, aos poucos, a receber grandes espetáculos de música, dança e teatro, entre outros segmentos.

Com isso, centenas de artistas do estado têm contado os dias para retornar aos palcos e encontrar, após muito tempo, o público amazonense.

Integrante do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), a bailarina Cleia Santos defende a importância da vacina e acredita que o imunizante é um dos principais responsáveis para que ela e os colegas estejam retornando às apresentações presenciais e com a presença de plateia.

“É um sentimento de muita honra, porque muitas pessoas não tiveram a chance de estar aqui, hoje, com a vacina e as três doses. E a companhia inteira está completa, nós não tivemos perdas graças ao avanço da vacina. A vacinação é bem importante e continua sendo importante, acredito que, com ela, a gente consegue voltar a uma vida normal, com todos os protocolos, porque a pandemia ainda não acabou. Quanto mais pessoas vacinadas, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia”, destacou Cleia.

Prestes a participar do espetáculo “TA – Sobre ser grande”, a bailarina reconhece o público como parte fundamental das apresentações do CDA.

“O público, quanto mais perto da gente, melhor. Nesse momento, mesmo seguindo todos os protocolos, a gente ir ao palco, a gente ver o público e a gente sentir a energia é muito bom. É o que estava faltando há muito tempo”, completou.

Arte na pandemia

Diretor do Corpo de Dança, Mário Nascimento lembrou as dificuldades impostas pela pandemia aos artistas do Brasil e do mundo.

“Foi bem difícil para todos os artistas, não só para o CDA, mas para todos os corpos artísticos, que conseguiram se superar durante a pandemia. Logicamente, seguindo um plano estabelecido pelo Governo e que nos possibilitou continuar trabalhando, mesmo durante a pandemia”, afirmou o diretor do CDA.

Agora, depois de dois anos, Mário também celebra a oportunidade de reencontrar o público amazonense, mesmo que não em sua totalidade.

“A pandemia veio mostrar a importância da arte e da cultura nesse momento, o quanto é importante para a nossa vida uma sociedade que prestigia o artista, uma sociedade que vai de encontro à cultura”, finalizou Mário.

