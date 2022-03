Trio tenta assaltar ônibus 678 e polícia acaba com ação em Manaus

Manaus (AM) – Um trio teve o esquema de assalto frustrado na noite desta quinta-feira (10), em Manaus. A ação criminosa aconteceu na linha 678 do transporte coletivo.

O ônibus articulado, que seguia na avenida Grande Circular, na zona Leste da cidade, em rota normal, foi assaltado por três homens armados e violentos.

O motorista do veículo, não conformado com a ação dos bandidos, acenou para os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que passavam no local. Os três criminosos foram presos em flagrante com um simulacro de arma de fogo.

