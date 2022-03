Trio é preso após assaltar sede do Ipaam na AM-070

Manacapuru (AM) – Três criminosos foram presos, na madrugada desta quarta-feira (9), depois de assaltar a sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), localizado no Km 75 da rodovia Manoel Urbano (AM 070). Um quarto suspeito também está envolvido no assalto, mas conseguiu fugir.

O trio agrediu e amarrou o vigilante do local durante a ação criminosa. Um dos bandidos ficou fora do prédio, em uma motocicleta, dando apoio aos comparsas e repassando informações sobre a movimentação.

No entanto, no momento em que anunciaram o assalto, o vigia estava com a esposa ao telefone. Percebendo que o marido corria perigo, ela acionou a polícia.

Os policiais foram recebidos a balas. Os assaltantes roubaram a motocicleta de um casal para fugir. Entretanto, depois de buscas, um dos suspeitos foi capturado.

Ele entregou a localização dos comparsas, que estavam na comunidade Bela Vista, também na AM-070. No local, mais dois foram presos. O quarto integrante do grupo está foragido.

