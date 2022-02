Grávida entra em trabalho de parto durante assalto no 356

Os suspeitos estavam fortemente armados com revólver, pistolas e facas do tipo peixeira

Manaus (AM) – Cinco criminosos fortemente armados ‘tocaram o verdadeiro terror’ dentro do ônibus da linha 356 do transporte coletivo urbano que trafegava na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, no sentido Centro – Bairro. Devido ao susto, uma mulher grávida entrou em trabalho de parto ao longo do assalto.

De acordo com os passageiros, os suspeitos anunciaram o assalto antes da rotatória que dá acesso a avenida do Turismo no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Eles estavam fortemente armados com revólver, pistolas e facas do tipo peixeira.

“Apanhei de dois deles na nuca, nas costas e eles apontaram uma faca imensa para a pessoa que estava do meu lado mesmo ela entregando a bolsa. Xingam a gente de tudo quanto é palavrão, batem, humilham e puxam pelo cabelo. O que tiver eles levam e ninguém faz nada. Eu já levei um tiro em novembro, em outro assalto da mesma linha e passei 25 dias sem andar. A mulher grávida entrou em trabalho de parto pelo terror psicológico hoje”, contou o professor Iraildo Freire.

Uma técnica de enfermagem que estava no ônibus coletivo ajudou a socorrer a gestante que foi encaminhada para uma maternidade. Não há informações sobre onde as vítimas tiveram aparelhos celulares e pertences roubados. Um dos criminosos foi detido, segundo os passageiros.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

