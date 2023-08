Prefeitura entrega mais duas unidades de saúde para fortalecer assistência básica

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus entregou, oficialmente, na tarde desta quarta-feira (02), mais duas Unidades de Saúde da Família (USFs), a N-16 e a N-55, totalmente revitalizadas, que integram a rede assistencial municipal e servem de referência para 8 mil pessoas que residem nos bairros Cidade Nova e Nova Cidade, ambos na zona Norte de Manaus.

A entrega das duas unidades foi realizada pela secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, sendo a terceira desta semana, dando continuidade ao cronograma iniciado com duas na zona Norte e outras duas na Leste. Juntas, as seis unidades vão garantir atendimento de qualidade a 24 mil pessoas residentes nas seis áreas de abrangência correspondentes.

Durante a entrega da USF N-16, no bairro Cidade Nova, Shádia Fraxe destacou que as revitalizações fazem parte do planejamento de modernização da rede municipal de saúde, e visam oferecer mais conforto e segurança nos atendimentos de Atenção Primária à Saúde (APS) em toda a cidade.

“Queremos não apenas garantir o melhor acolhimento aos usuários, mas também a melhor estrutura de trabalho aos nossos servidores, seguindo as orientações de gestão humanizada definidas pelo prefeito David Almeida” , disse.

Fotos: Graziela Praia / Semsa



De acordo com a secretária, as revitalizações são viabilizadas por meio de Parceria Público-Privada (PPP), e incluem adequações, reparos e pintura nas áreas interna e externa, além da substituição completa de móveis e equipamentos.

“A N-16 é a 41ª unidade de pequeno porte revitalizada até o momento, e a N-55, é a 42ª. Outras duas obras serão entregues na sexta-feira, 4/8, na zona Oeste” , informou.

Nas últimas segunda-feira, 31/7, e terça-feira, 1º/8, foram entregues as USFs N-03 e N-30, na zona Norte, e L-32 e L-44, na zona Leste.

“Assim, chegamos a 44 estabelecimentos de saúde desse porte que já passaram por intervenção e até o final do ano, as 68 desse tipo terão sido revitalizadas” , garantiu Shádia.

Serviços

Fotos: Graziela Praia / Semsa

As USFs de pequeno porte, classificadas como porte 1B, têm 132 metros quadrados de área construída e uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) formada por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, assistente de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

A gerente do Distrito de Saúde Norte, Paola Oliveira, detalhou que os serviços ofertados incluem assistência ao pré-natal e puerpério, assistência ao recém-nascido, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, planejamento reprodutivo, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, coleta de material para exame laboratorial, aplicação de vacinas do calendário básico, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, retirada de pontos, realização de curativos e dispensação de medicamentos, além do acompanhamento de programas sociais e atenção à vigilância nutricional.

O enfermeiro Henrique Freitas, responsável técnico pelo USF N-16, explicou que nas unidades desse porte são oferecidos serviços de atenção primária para todas as idades e que 75 tipos de medicamentos estão disponíveis para a população. Ele também destacou a importância das equipes de Estratégia da Família, que atuam nas USFs, no alcance dos indicadores avaliados pelo programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. “As revitalizações melhoram a qualidade dos serviços, a acessibilidade, a segurança e o conforto na saúde básica”.

Além de consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, a unidade garante visitas domiciliares das equipes multiprofissionais para acompanhamento da saúde de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Plano

A revitalização das 68 unidades de pequeno porte da rede municipal de saúde está prevista no plano de obras da prefeitura, que também contempla reformas, ampliações e construções de unidades médias e grandes, como as de porte 4, com 1,2 mil metros quadrados e capacidade para 1,2 mil atendimentos por dia.

*Com informações da assessoria

