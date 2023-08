Eleição para Prefeitura pode ter recorde de candidaturas femininas

Manaus (AM) — As mulheres ainda são minorias em candidaturas para as prefeituras dos estados. Porém, em 2024, o número de candidatas a prefeitura de Manaus pode aumentar, caso nomes como os das deputadas estaduais Alessandra Campelo (Podemos) e Joana Darc (União Brasil) sejam, de fato, postulantes ao cargo municipal. Além delas, a defensora pública Carol Braz (MDB) também é cogitada para disputa.

Nesta quarta-feira (2), Alessandra Campelo viajou a Brasília para se encontrar com a cúpula do Podemos e colocar seu nome à disposição da sigla para disputar a Prefeitura de Manaus.

A parlamentar é mais uma opção do grupo do governador Wilson Lima (UB) à sucessão municipal na capital em 2024. Durante a reunião em Brasília, Campelo também tratou detalhes sobre sua posse na presidência estadual do Podemos, com a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP). Estavam presentes também outros líderes do partido.

A ideia da deputada estadual é se alinhar ao projeto de Renata Abreu, que defende o avanço da mulher na política e nos espaços de poder.

A defensora pública Carol Braz concorreu nas eleições de 2022 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), para o Governo do Amazonas, mas não passou do primeiro turno, recebendo 87.114 mil votos (4,55%). Ao Em Tempo, Braz afirmou que sua última eleição trouxe um ótimo resultado e que apesar de não obter a vitória, os números foram surpreendentes.

“A nossa votação surpreendeu aqui em Manaus uma votação muito boa, a gente conseguiu chegar a mais de sete por cento numa primeira campanha, que não venho de família política. Venho da área da justiça e me senti muito honrada de ser uma mulher no pleito, de representar as mulheres e acho que precisamos, precisamos ter mulheres nessa próxima eleição precisamos ter mulheres em todos os lugares” , declarou.

Sobre uma possível candidatura às eleições de 2024, Carol Braz declarou “não tenho como dizer agora questão de candidatura”, mas que apoia a causa das mulheres a candidatura em 2024.

“Então eu não tenho como dizer agora questão de candidatura mas eu digo que eu torço muito pra que a gente tenha mulheres em todos os lugares. Eu como defensora pública, sou defensora da causa da mulher e defendo que precisamos de mulheres nas empresas, na direção, em todos os lugares e também mulheres na política, porque é na política que nós vamos definir o orçamento do Estado, pra onde os, onde os recursos vão ser alocados, quais vão ser as prioridades da política, se a nossa prioridade é construir uma creche ou se é asfalta uma rua e nós precisamos das mulheres participando desse processo” , declarou.

Braz anunciou sua saída do PDT, em maio deste ano e declarou que está em diálogo com o MDB-AM, pelo qual ela pode concorrer nas próximas eleições para a Prefeitura de Manaus.

“Eu quero estar ao lado de pessoas que realizam coisas grandes, pessoas que realmente sabem fazer. Hoje, eu vejo na figura do senador Eduardo Braga, que foi governador, que construiu hospitais, que construiu escolas, que construiu mais de 30 mil casas. É do lado de pessoas assim que eu quero estar. Hoje, nessa minha transição, eu quero fazer mais pelas pessoas e para fazer mais eu preciso estar ao lado de pessoas que sabem fazer” , afirmou Carol sobre filiação ao MDB-AM.

Em entrevista ao Em Tempo, em março deste ano, a deputada estadual Joana Darc, quando questionada sobre uma possível indicação para compor a chapa de David Almeida como vice-prefeita, afirmou que aceitaria com honras a possibilidade.

“Seria uma honra imensa aceitar a possibilidade de ser chamada para ser vice-prefeita. É importante ressaltar que Manaus nunca teve uma mulher prefeita, tampouco o Amazonas uma governadora. Meu sonho na política é que daqui a muitos anos, talvez, eu seja a primeira mulher prefeita de Manaus. Ser prefeita seria um sonho dentro da política. Como parlamentar, posso cobrar, fiscalizar as ações, propor projetos, destinar recursos, mas quem de fato executa é a prefeitura e o governo” , afirmou

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a deputada, questionando sobre uma possível candidatura à prefeitura de Manaus em 2024, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Candidaturas femininas

A cidade de Manaus nunca teve uma prefeita ou vice-prefeita mulher em todas suas eleições. Em 2020 nenhuma mulher foi de candidatas à Prefeitura de Manaus nas eleições.

