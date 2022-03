Festival de Parintins ocorrerá em 24, 25 e 26 de junho com 100% de público

Manaus (AM) – O 55º Festival Folclórico de Parintins será realizado nos dias 24,25 e 26 de junho deste ano com 100% de público. A informação foi confirmada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta sexta-feira (11), durante evento realizado no Teatro Amazonas.

O festival foi adiado por dois anos seguidos por conta da pandemia da Covid-19. Em 2020 e 2021, foram realizadas lives com apresentações dos bumbas, mas sem a presença de público, e sem competição valendo pontos.

