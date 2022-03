Profissionais de educação de Tefé são certificados no ‘Trilhas do Saber’

Tefé (AM) – Mais de 500 profissionais da rede estadual de ensino de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) foram certificados pelo governador Wilson Lima no “Trilhas do Saber”, um dos 13 projetos prioritários do “Educa + Amazonas”.

A certificação aconteceu na quinta-feira (10/03), no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bezerra Bessa, quando o governador cumpria agenda no município.

Esta é a segunda vez que os profissionais de Tefé recebem o projeto. Desta vez, no entanto, os conteúdos foram voltados para o Novo Ensino Médio e o Referencial Curricular Amazonense, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que coordena o programa “Educa + Amazonas”.

Entusiasta do “Trilhas do Saber”, Wilson Lima destacou o papel dos professores na formação dos estudantes para o futuro.

“A gente só consegue mudar através da educação. A gente pode fazer o que for, o investimento que for, mas se a gente não investir na educação a gente não vai evoluir. A educação é o caminho mais seguro que a gente tem para combater a violência, para manter a molecada longe das drogas. A educação é o caminho mais seguro que a gente tem para o futuro”, ressaltou o governador.

A secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves, reforça que a formação é essencial para o aprimoramento dos docentes e não docentes.

“O ‘Trilhas do Saber’ é muito democrático, é um projeto idealizado para atender todos aqueles que fazem a educação e, por determinação do governador Wilson Lima, vai presencialmente em todos os nossos municípios. O que só demonstra nosso compromisso com o melhor para a educação”, finalizou a secretária.

Importância

A professora Vera Lúcia Frazão de Almeida, de 48 anos, participou pela primeira vez do “Trilhas do Saber”. Ano passado, quando o projeto visitou Tefé, ela não pôde se inscrever por motivos de saúde.

“Foi a minha primeira participação, mas achei bastante interessante. Para nós, foi muito produtivo. Saber das mudanças a gente sabe, mas às vezes a gente fica para trás exatamente por causa da ausência dessas formações e de mais informações. Eu acredito que [o projeto] veio para clarear bastante nossas ideias e tirar um bocado de dúvidas”, elogiou Vera Lúcia, que atua na Escola Estadual Madre Maria das Mercedes.

Novos percursos

No ano passado, 15 cidades foram visitadas pelas equipes do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan) e pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Para este ano, os formadores vão completar os 61 municípios do interior.

Homenagem

Durante a solenidade no Ceti, o governador também premiou estudantes que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e no Programa Ciência na Escola.

A jovem Vanilly Peres de Alencar, 12, foi a única medalhista de ouro do município. Ela é aluna do 7° ano da Escola Estadual Corintho Borges Façanha.

“Eu me preparei estudando pelo meu livro de Matemática e por exercícios e conteúdos que o meu professor me recomendava. Estou orgulhosa da minha conquista e muito feliz, muito feliz mesmo! Agradeço muito à minha família e ao meu professor, que sempre estiveram me ajudando”, concluiu a estudante.

