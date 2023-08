Vídeo: mulher expõe traição do namorado em reunião de família e grava anúncio do ‘chifre’

O Casos de Família pode ter chegado ao fim, mas a jovem Helena Junqueira Netto fez sua própria versão do programa. A mulher de 20 anos revelou que foi traída pelo namorado em frente à família dela e ainda gravou o momento, que logo viralizou nas redes sociais.

Para garantir o registro, ela posicionou o celular e o ex-namorado, Mateus, de forma que os dois aparecessem lado a lado na imagem. Além disso, é possível entender que ela falou para os familiares que faria uma declaração para o rapaz.

“Acho que essa filmagem vai ficar pra sempre”, garantiu.

Veja vídeo:

🔗TRAIÇÃO: Mulher expõe traição de namorado em reunião familiar:



“Você trocou uma pessoa que ninguém tinha por uma que qualquer um pode ter na hora que quiser”. pic.twitter.com/S6svwpGvnZ — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 8, 2023

“Mateus, você achou mesmo que você ia conseguir comer duas ao mesmo tempo? Quem senta mais gostoso, eu ou a (nome não identificável)? Qual você prefere?”, questionou Helena.

Ela pontuou ainda que ele trocou “alguém que ninguém tinha, por uma pessoa que qualquer um pode ter na hora que quiser” e proferiu algumas ofensas sobre a moça. “Sua família vai morrer de orgulho de você. Eles vão adorar saber.”

Helena também expulsou o ex da casa e fez um alerta sobre o local em que vivem. “[Você esqueceu] que a gente mora em Morro Agudo (município do interior de São Paulo), a notícia corre”, lembrou.

As imagens ganharam as redes sociais e o perfil de Helena no Instagram bombou de seguidores. Em uma publicação, ela agradeceu as mensagens que recebeu e disse que não esperava essa movimentação. A jovem contou ainda que eles estavam juntos desde 2015 e que chegaram a terminar e voltar algumas vezes.

“Infelizmente, eu precisei passar por isso para, finalmente, conseguir pôr um ponto final. Sendo sincera, fiz de tudo para dar certo, passei até por cima de alguns familiares por essa relação”, diz um trecho do texto.

Helena garantiu ainda que os parentes dele era como a “segunda família” dela e lembrou que cresceu com eles. “Guardo memórias felizes de nós”, assegurou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Como lidar com a traição numa relação amorosa?

Repercussão de traição exposta em loja de departamento em Manaus escancara machismo

Giovanna Ewbank diz que traição de Bruno Gagliasso foi aprendizado