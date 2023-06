Como lidar com a traição numa relação amorosa?

Nas últimas semanas, muito se falou sobre a suposta traição de Neymar às vésperas do Dia dos Namorados com a influenciadora Fernanda Campos. Pelas redes sociais, o jogador pediu desculpas à noiva e confirmou que errou. Embora essa situação seja apenas um exemplo entre muitos casos de traição que ocorrem diariamente em todo o mundo, ela nos faz refletir sobre a importância de construir relacionamentos baseados na confiança, no respeito e na honestidade.

“Precisamos reconhecer que as situações de traição são complexas e emocionalmente carregadas, revisitando questões sobre fidelidade, respeito e confiança, mas que nem sempre têm o mesmo significado. A comunicação aberta e honesta é uma das principais necessidades para os relacionamentos terem a devida harmonia e companheirismo nos acordos que estabeleceram para si”, disse Henri Fesa, especialista em relacionamentos e representante da Casa das Magias.

Diante de uma situação de traição, é possível ir além da decepção e do rancor e utilizar o momento para reflexão e crescimento a longo prazo, entendendo a necessidade da transparência nas relações e, por conseguinte, da criação de um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para expressar seus sentimentos, preocupações, desejos, evitando assim ocasiões que possam levar à traição, apesar de ser notório que, na maioria das vezes, esse é um problema mais de quem traiu, em não seguir com os acordos de fidelidades estabelecidos e não ser claro com suas intenções.

“Um tema pouco falado na sociedade é a responsabilidade afetiva. É o movimento de assumir o seu papel quanto às expectativas criadas em uma relação. Afinal, não é correto estimular um relacionamento, sobretudo monogâmico, planejar e fazer juramentos para depois ter atitudes contrárias e desestabilizam emocionalmente a outra pessoa. Responsabilidade afetiva precisa ser a prioridade”, continua Fesa.

Situações difíceis podem ser oportunidade para o crescimento pessoal e a evolução dos relacionamentos. É importante refletir nos erros cometidos, reconhecer os impactos que eles têm nos outros e, para quem se decepcionou, observar as possíveis dependências emocionais e expectativas que se cria em cima da pessoa amada.

“Todo relacionamento, por mais amor que tenha, não deve ser motivo de retirar os planos que podemos fazer para nós mesmos ou até mesmo nosso amor-próprio”, conclui o especialista.

*Com informações da assessoria

