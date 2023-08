Oggi Bikes participará do Shimano Fest, maior festival da bicicleta da América Latina

São Paulo (SP) – Entre os dias 17 e 20 de agosto, ocorre o aguardado Shimano Fest, o festival em São Paulo voltado para os entusiastas de bicicletas. De Manaus, Oggi Bikes fará parte do evento, proporcionando quatro dias de diversão e lazer para todos os amantes de bicicleta. O festival da bicicleta é gratuito e aberto a todos os públicos, com diversas atividades e experiências que incentivam a pluralidade, união e a inclusão.

“É uma honra para a Oggi Bikes patrocinar o maior evento de bicicletas da América Latina. Temos muito orgulho de fazer parte desse encontro que reúne entusiastas, amadores e profissionais do ciclismo, proporcionando um ambiente único de interação e celebração da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte”, comenta David Peterle, Sócio Diretor da Oggi Bikes.

Com a proposta de tornar a experiência do público ainda mais especial, a Oggi Bikes preparou algumas surpresas para os visitantes. Durante os quatro dias de evento, serão distribuídos brindes exclusivos para os apaixonados por bicicletas. Além disso, a marca trará ativações interativas, como um espaço instagramável, que permitirá aos participantes tirarem fotos e compartilharem sua paixão pelas bikes nas redes sociais.

Outra experiência imperdível proporcionada pela Oggi Bikes é um quarto sensorial, onde os participantes poderão vivenciar a bicicleta de uma forma única, vendados e tendo seus cinco sentidos expostos, uma experiência imersiva que promete surpreender.

A marca também disponibilizará um Bike Test, permitindo que o público teste e conheça os modelos de bicicletas Oggi em um agradável passeio na pista montada no local.

Para garantir o ingresso gratuito no evento, os interessados devem acessar o site oficial do Shimano Fest e se preparar para quatro dias repletos de atividades e experiências incríveis com as bicicletas da Oggi Bikes.

Oggi Bikes

A Oggi Bikes é uma marca de bicicletas, criada em 2014, com tecnologia de ponta e preços competitivos. Com desenvolvimento e fabricação na Zona Franca de Manaus, a marca busca inspiração no design italiano para aperfeiçoar suas bicicletas.

Com mais de 430 profissionais especializados, a Oggi cria produtos duráveis, confortáveis e seguros utilizando a tecnologia. Além disso, oferece um seguro gratuito de 14 meses contra roubo e furto qualificado.

*Com informações da assessoria

