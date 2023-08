Tio é suspeito de estuprar sobrinha em casa na Zona Leste de Manaus

A Policia Civil investiga caso de uma criança estuprada pelo próprio tio, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Na delegacia, a menina declarou que o homem dava dinheiro e tocava nas partes íntimas dela.

O caso só foi descoberto, após denúncia de populares que identificaram o abuso e acionaram o Conselho Tutelar. A vítima sofria estupros recorrentes e aconteciam no segundo andar da casa, onde ela morava com o pai e a avó.

Conforme a conselheira, Iolene Oliveira, após a denúncia a equipe foi a escola da criança, que revelou mais detalhes sobre o abuso.

Na delegacia, a menina afirmou que o tio a chamava para brincar com o filho dele no andar superior, nesses momentos o tio ficava sozinho com a criança e oferecia R$ 2, em seguida passava as mãos nas partes íntimas dela.

O tio ameaçava a sobrinha, para que ela não contasse para ninguém. A menina deve passar por corpo de delito.

O suspeito ainda não foi preso.

