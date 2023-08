Wilson Lima inaugura loteamento habitacional e sistema de abastecimento de água em Maués

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugura, neste sábado (19), em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), loteamento para 348 unidades habitacionais, na estrada do Guaranatuba, e o sistema complementar de abastecimento de água da cidade. A população do município também recebe uma unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

O loteamento é fruto de um convênio entre o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e a Prefeitura de Maués. A primeira etapa, entregue pelo governador neste sábado, vai beneficiar 348 famílias no município.

Batizada de Rio Solimões, a unidade móvel do PAC, administrado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos humanos e Cidadania (Sejusc) e que também será inaugurada pelo governador, terá 12 postos simultâneos para ofertar serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); de Carteiras de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), da Pessoa com Deficiência (CIPcD) e Carteira Intermunicipal; e atendimento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), entre outros.

Wilson Lima também inaugura o sistema complementar de abastecimento de água do município, que complementa o sistema entregue em 2019, pelo Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués), e amplia o abastecimento de água na cidade.

O novo sistema vai beneficiar 1,5 mil famílias e é composto de um reservatório elevado, além de quatro poços que se somam a outros sete e mais cinco reservatórios já entregues pelo programa. O ProsaiMaués é coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

*Com informações da assessoria

