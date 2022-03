População aproveita campanha de vacinação: “Iniciativa é boa”

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), foram aplicadas 3.336 doses de vacina em sete horas de ação dos profissionais de saúde

Manaus (AM) – A campanha “Show da Vacinação” deu a oportunidade de muitas pessoas completaram o ciclo vacinal e se imunizarem contra a Covid-19. Executada pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus, a ação aconteceu até as 16h, em sete casas de show da capital, com apresentação de 50 artistas locais.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), foram aplicadas 3.336 doses de vacina em sete horas de ação dos profissionais de saúde.

O mecânico Wagner Andrade, de 41 anos de idade, tomou a terceira dose no Banho de Cascata, casa de show localizada na Zona Leste de Manaus, e destacou a iniciativa.

“É uma boa iniciativa do Governo do Estado de abrir as casas de show para que as pessoas se vacinem, porque nem todo tempo a gente está disponível por causa do trabalho, custeio de passagem, então a iniciativa é boa para quem tomou as doses anteriores e fica próximo de casa para se imunizar”, afirmou Wagner.

Na Zona Sul de Manaus, na casa de show conhecida como Via Sul Hall, a professora Deusângela Cordeiro, 36, aproveitou o sábado para atualizar o cartão de vacina e garantir um ingresso para as atrações do espaço. Ela afirma que a vacina traz mais proteção e elogiou mais uma iniciativa para ampliar o acesso da população ao imunizante.

“Estou tomando a terceira dose e acredito que a vacinação está sendo muito importante para evitar que a gente continue tendo esse problema; e que a gente consiga voltar a nossa vida normal. Passei aqui na frente e vi o posto de vacinação e resolvi entrar para atualizar o cartão. Está sendo bem viável, mais postos para população”, disse a professora.

Cenário

Na sexta-feira (11/03), após analisar os dados epidemiológicos, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Estado decidiu recomendar às prefeituras do Amazonas que autorizem a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos.

Na abertura da campanha “Show da Vacinação”, o governador Wilson Lima destacou que o Governo do Amazonas irá seguir incentivando a vacinação, na capital e interior, e ressaltou que os números mostram a eficácia dos imunizantes contra a Covid-19. E acrescentou que os baixos indicadores estão permitindo o retorno das atividades econômicas, especialmente daquelas ligadas à economia criativa.

