Homem condenado a 12 anos por tráfico internacional de drogas é preso em Manaus

Manaus (AM) – Condenado a 12 anos, Threison Salgado Holanda, 40, foragido do Mato Grosso do Sul, foi preso, em Manaus, na quinta-feira (24), por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A prisão ocorreu na rua Paranacaxi, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O delegado Cícero Túlio, titular do 1.º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que Threison era foragido do estado de Mato Grosso do Sul. Ele havia sido preso em 2013, naquele estado, por transportar 35 quilos de maconha do tipo skunk, do Paraguai para o Amazonas.

“Estávamos investigando este indivíduo em relação ao comércio clandestino de armas de fogo na região em que a delegacia fica situada e, então, descobrimos que em nome dele havia uma sentença condenatória a ser cumprida. Com base nisso, saímos em diligência e logramos êxito em sua prisão”, salientou Cícero.

Threison foi condenado a 12 anos de reclusão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando recambiamento para o Mato Grosso do Sul.

