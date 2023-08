De folga, PM briga em bar, apanha de garçom, xinga colegas e termina preso

Brasília (DF) – Um policial militar do Distrito Federal discutiu com um garçom de um restaurante de Brasília, durante a madrugada de domingo (20).

De acordo com a polícia, o acusado discutiu com o garçom, apanhou do funcionário e, em seguida, sacou a arma. Acionada, a polícia chegou ao estabelecimento e o PM de folga teria xingado um colega de farda.

Na delegacia, o PM ainda teria reclamado do tratamento recebido pelos companheiros, que, na visão dele, ao invés de ajudá-lo, o imobilizaram e o trataram “como bandido”.

O motivo da confusão, segundo o policial militar, o garçom registrou seis cervejas que não foram consumidas. O sargento teria informado que, ao questionar o garçom, o funcionário do estabelecimento teria dito, de “forma debochada”, que o militar deveria pagar de qualquer jeito. “Então, insistiu que não teria consumido as cervejas, e o garçom, repentinamente, deu-lhe um soco no nariz. Para se defender, deu um empurrão nele e começaram uma contenda”, segundo o boletim.

Na versão do garçom, o sargento teria pedido para devolver três cervejas e como o funcionário estaria muito ocupado pediu a um colega que atendesse ao policial. No entanto, o cliente teria ficado ofendido e “começou a persegui-lo pelo estabelecimento chamando-o de mal-educado e segurando sua blusa, mesmo com seu problema já resolvido”, detalha o boletim.

Nesse momento, o garçom conta que teria perdido o controle quando o sargento o puxou novamente pela camisa e “deu-lhe um soco no rosto”. Segundo o depoimento, o amigo do PM, em seguida, teria questionado se o garçom tinha ficado maluco por “bater em polícia”. De acordo com o relato, o militar teria sacado a arma, mas foi contido pela mulher.

As duas partes assinaram um Termo Circunstanciado e foram liberados.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Homem é preso após assaltar uma policial militar em Manaus

Policial é preso por atirar em pai de aluno de escola militar em Manaus

Preso por manter ‘escravas virtuais’, jovem planejava fazer massacre com armas do pai