Policial é preso por atirar em pai de aluno de escola militar em Manaus

O motivo que levou o policial militar a atirar no pai do aluno não foi divulgado

Manaus (AM) – Na tarde desta quinta-feira(17), um policial militar foi preso em flagrante, após ter efetuado um disparo e atingir a perna do pai de um aluno do Colégio Militar do Polícia Militar I (CMPM 1).

As identidades do policial e vítima não foram reveladas e o motivo da reação do autor do disparo também não foi informado. Em Nota a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) comunicou sobre o fato e quais as medidas serão tomadas.

O policial vai responder pelo crime junto à Justiça Militar. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa ainda que está prestando toda a assistência e acompanhamento ao pai do aluno.

“A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que um policial militar foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (17), após efetuar um disparo e atingir a perna do pai de um aluno do Colégio Militar da Polícia Militar I (CMPM 1). O policial vai responder pelo crime junto à Justiça Militar. A PMAM informa ainda que está prestando toda a assistência e acompanhamento ao pai do aluno”.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais

Mãe observa comportamento estranho em filha e descobre estupro de avô, no AM

Plantação com mais de 2 mil pés de maconha é desativada em Maués, no AM

Cabeleireiro leva tiros enquanto atendia cliente em Manaus