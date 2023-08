Homem é assassinado com quatro tiros após perseguição na Zona Norte

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi executado com quatro tiros de pistola, na tarde deste domingo (27), na rua Santa Helena, bairro Cidade de Deus, Zona norte de Manaus. Segundo a polícia, vítima tentou fugir dos criminosos antes de ser baleado.

De acordo com informações da perícia, o homem foi atingido por dois tiros na cabeça, um nas costas e outro na região do peito. Um rastro de sangue no local indica que a vítima tentou fugir antes de ser assassinado. Ele caiu após os disparos e não resistiu. Ele trajava uma camisa cinza e uma bermuda rosa claro no momento do crime.

Uma moradora, que não quis se identificar, informou que a vítima foi encontrada por moradores que quando ouviram os disparos de arma de fogo foram para a rua saber o que tinha acontecido.

“Quando saímos, já encontramos ele no chão. Ele não é conhecido aqui na região. Nunca vimos este homem”, disse a moradora.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para aguardar o reconhecimento de familiares. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

