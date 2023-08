No corpo da vítima foram identificados cerca de 13 disparos de arma de fogo

Manaus (AM) – Um homem, ainda não foi identificado, foi morto a tiros durante a manhã desta segunda-feira (28), na esquina entre as rua 64 e 39, no Conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a equipe recebeu a denúncia de um possível homicídio e no momento em que chegaram ao local, encontraram o corpo do homem estirado no chão. Nenhum morador quis se pronunciar sobre como o crime aconteceu, pois o local é considerado uma área vermelha, onde há tráfico de drogas.

Foram identificados cerca de 13 disparos de arma de fogo no corpo da vítima. O homem não portava nenhum documento de identificação.

O corpo foi recolhido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML). Agora, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

