Governo recebe homenagem na Câmara Municipal de Manaus

São 58 edições de feiras regionais no Amazonas, sendo 14 na capital e 44 no interior

Em celebração ao dia do feirante, comemorado no último dia 25 de agosto, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) recebeu, nesta quarta-feira (30), uma homenagem em Sessão Solene, no Plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus.

A presidente da ADS, Michelle Bessa participou da solenidade representando o governador, Wilson Lima. A propositura da homenagem foi da vereadora, Yomara Lins (PRTB).

“Em nome do secretário de produção rural, Daniel Borges, e do governador Wilson Lima, estou aqui para parabenizar os feirantes por esse dia. O programa de feiras da ADS é uma das iniciativas que mais cresce. Hoje temos 58 edições de Feiras Regionais no Amazonas, sendo 14 na capital e 44 no interior, em 37 municípios”, salientou a presidente da ADS.

A ADS é o órgão do Governo do Amazonas responsável pela execução do Programa de Feiras, conhecido como a tradicional feira do Amazonense. As feiras são importantes canais de comercialização de produtos agropecuários e fontes de renda para agricultores, contribuindo para o abastecimento das famílias amazonenses.

“Nós temos um carinho muito especial por esse programa, porque é onde os produtores rurais, os feirantes de uma forma geral podem comercializar os seus produtos. O Governo do Estado cede todo esse espaço, dá todo esse apoio e faz a gestão dessas feiras para que familiares, bem como homens e mulheres, produtores rurais, possam vender os seus produtos”, destacou a presidente.

Sobre as feiras

As feiras da ADS estão presentes nos seguintes municípios: Alvarães, Amaturá, Autazes, Apuí, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Canutama, Careiro Castanho, Envira, Humaitá, Iranduba, Ipixuna, Itacoatiara, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manicoré, Nhamundá, Novo Airão, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, Tabatinga, Pauini, Tapauá, Tonantins, Tefé e Urucará.

Balanço

Nos últimos quatros anos, a ADS investiu mais de R$ 10 milhões em kit feira. O resultado foi a comercialização de mais de 27 mil toneladas de alimentos, gerando mais de R$ 80 milhões.

Programação semanal

Em Manaus, as feiras acontecem de terça-feira a domingo, em espaços estruturados pelo Governo do Amazonas, em diferentes zonas da capital.

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

Amazonas Shopping, Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 de Novembro.

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

Arena Amadeu Teixeira (estacionamento superior), zona centro-sul de Manaus;

Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos).

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Acesse www.ads.am.gov.br/feiras-interior/ para ter acesso ao calendário de feiras no interior.

