Defesa Civil recebe plano de ações das empresas fornecedoras de energia para enfrentar estiagem

Na manhã desta quarta-feira (30), a Defesa Civil do Amazonas se reuniu com os representantes das empresas fornecedoras de energia elétrica. Durante o encontro, foi apresentado por cada empresa um plano de ação para o enfrentamento da estiagem.

Com a estiagem causando impactos significativos devido à redução dos níveis dos rios e represas, a colaboração entre as empresas e a Defesa Civil se revela crucial. O planejamento assegura que nenhum município ficará sem abastecimento de combustível e energia elétrica durante a estiagem.

A Defesa Civil do Amazonas, como órgão fundamental na resposta a desastres naturais e situações de emergência, desempenha um papel central na coordenação e supervisão dessas medidas. A forte presença da Defesa Civil no processo reforça a capacidade de resposta governamental diante das possíveis adversidades trazidas pela seca.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, “O trabalho conjunto dessas entidades demonstra um compromisso sólido em garantir a estabilidade energética, mesmo nas condições mais adversas. A capacidade de planejar, colaborar e executar medidas concretas não apenas assegura o fornecimento de energia elétrica, mas também fortalece a resiliência do estado diante das mudanças climáticas em curso “, destacou.

