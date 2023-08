Professor Sanches lançará sua candidatura à presidência do Crea-AM, neste sábado (02)

Manaus (AM) – A edição 2023 das Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua, em todo o Brasil, apresenta uma grande inovação. Os profissionais aptos, poderão exercer o seu direito de voto no formato online. O pleito acontecerá no dia 17 de novembro, quando será eleita a nova diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM).

O lançamento das candidaturas do Professor Sanches para concorrer à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA – AM), Sandro Ramalho, para Diretor Geral da Caixa dos Profissionais do Crea (Mútua – AM) e Machadão para Diretor Administrativo da Caixa dos Profissionais do Crea (Mútua – AM), será oficializado durante evento de lançamento, neste sábado (02), a partir das 11h, na avenida Professor Nilton Lins, 3320, Parque das Laranjeiras.

Segundo o Professor Sanches, a realização do evento é uma forma de apresentar propostas de benefícios e melhorias para os profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências.

“Será um momento de confraternização, mas o principal objetivo do evento é apresentar nossas propostas, e também uma forma de ouvir e sentir mais de perto os anseios dos nossos colegas profissionais que integram o Crea-AM”, afirma o candidato.

Professor Sanches, Sandro Ramalho e Machadão tem suas trajetórias profissionais marcadas pela vasta experiência e forte atuação junto aos profissionais do Crea – AM. Essa composição nasceu do entendimento comum de que é preciso dar um novo direcionamento aos rumos do conselho, por meio de incentivo, valorização e respeito, com transparência e ações em favor dos profissionais do Crea-AM, nos âmbitos público e privado.

Professor Sanches é Coronel reformado do Quadro de Engenheiros Militares do Exército Brasileiro. É Engenheiro Cartógrafo e Civil, Professor Universitário e foi Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – Am (Mútua – Am), nos triênios 2018/2020 e 2021/2023.

Machadão, é Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Funcionário Público Federal (Engenheiro de Tecnologia Militar do Ministério da Defesa) e Especialista em Projetos e Licenciamento Ambiental.

Sandro Ramalho, é Engenheiro Civil, com Especialização em Avaliações e Perícias de Engenharia, é membro efetivo da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Atuou como Engenheiro do PROSAMIM, SPF, SUHAB, AADES e SEINFRA.

