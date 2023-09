Exposição gratuita acontece no Amazonas Shopping, em Manaus

Manaus (AM) – Até o dia 25 de setembro, o Museu da Amazônia, o Musa, estará com a exposição “Todo o Mundo na Floresta”, no segundo piso do Amazonas Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. A exposição é gratuita e uma opção especial para conhecer a biodiversidade da floresta amazônica e suas particularidades.

A exposição é para toda a família e conta com diversas atrações, inclusive um fóssil de dinossauro que retrata a Amazônia pré-histórica pouco conhecida, mas que está sendo desvendada através das pesquisas paleontológicas do Musa. Os horários de visitação são de 10h às 22h (de segunda a sábado) e de 12h às 21h (domingos e feriados).

Quem for prestigiar a exposição e fizer uma foto no espaço instagramável da Torre do Musa, e publicar nas redes sociais marcando o museu e o shopping, ganhará um desconto de 25% no ingresso para conhecer o Museu. O desconto é válido para o mês de setembro.

Outra opção para visitantes, são os produtos exclusivos do Musa, que podem ser adquiridos no local, tais como botons, camisas e bonés. Todos os itens são inspirados na temática amazônica.

*Com informações da assessoria

