Dia do sexo: veja lista de benefícios da prática sexual para saúde

Hoje é comemorado o dia do sexo. A data se popularizou através de uma campanha de marketing de uma marca de preservativos, e como a ação foi um sucesso, ganhou adeptos nos anos seguintes, com mais empresas embarcando nessa pegada comercial. O dia 06/09 em específico lembra “69”, uma posição sexual.

Um estudo publicado na revista acadêmica Archives of Sexual Behavior revelou que os casais fazem sexo 51 vezes por ano — cerca de uma vez por semana. A terapeuta de casais e sexóloga Isiah McKimmie disse ao site House of Wellness que o número varia e é baseado na vida e nas circunstâncias das pessoas envolvidas.

“Não há uma quantidade definida de sexo que faça um relacionamento ser ótimo, e é normal que dois parceiros tenham ideias diferentes de quanto sexo eles querem, mas o importante é que os casais trabalhem juntos para encontrar prazer sexual que funcione para ambos”, disse McKimmie ao portal.

O Dia do Sexo não consta no calendário e não é uma data comemorativa de fato no Brasil.

Benefícios do sexo para saúde

O sexo é capaz de criar neurônios e gerar massa cerebral, melhorando as habilidades cognitivas. O sexo libera endorfinas e oxitocinas na corrente sanguínea gerando bem-estar, mas para alcançar esse benefício os parceiros devem estar à vontade um com o outro para haver demonstrações de carinho e afeto durante o contato íntimo.

1 Melhorar a saúde cardiovascular

2 Aumenta o desejo

3 Reduz a pressão arterial

4 Diminui a dor

5 Melhora o sono

6 Diminui o risco de câncer de próstata

7 Combate o estresse e a ansiedade

*Com informações do site O Globo

