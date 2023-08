Médicos apontam 3 alimentos que atrapalham e 6 que melhoram o sexo

Existem vários alimentos que são comprovadamente capazes de melhorar a performance na hora do sexo. Uma boa transa, porém, parece estar mais associada ao que não comer e a uma manutenção de dieta saudável a longo prazo.

Em entrevista ao The Sun, o médico especialista em sexualidade Neel Patel listou alimentos que podem desequilibrar a dieta e interferir diretamente no desempenho sexual.

“Problemas que afetam seu desempenho sexual, como disfunção erétil, podem estar ligados à alimentação”, diz ele. Segundo o médico, para quem quer ter um bom desempenho sexual, é preciso evitar alguns alimentos e bebidas. Confira:

Álcool

Embora muitas pessoas gostem de beber para se soltar, o álcool pode ser um inimigo na hora do sexo, especialmente para os homens.

“O consumo excessivo pode restringir o fluxo sanguíneo para o pênis, causando disfunção erétil”, esclarece Petel. O consumo excessivo e prolongado, no caso dos alcoólatras, pode estar associado também a uma redução de tamanho do pênis e encolhimento dos testículos.

Alimentos gordurosos

Se a cerveja acompanha batata frita, pior. Segundo o médico, as refeições gordurosas antes do sexo também atrapalham a performance no longo prazo.

Além de uma possível má digestão, que pode cortar o clima, a ingestão de alimentos oleosos pode levar ao estreitamento das artérias, devido ao acúmulo de gordura, na chamada aterosclerose.

“Isso pode resultar na redução do fluxo sanguíneo para o pênis e dificultar a obtenção ou manutenção de uma ereção, além de reduzir a sensibilidade feminina”, exemplifica o médico.

Guloseimas açucaradas

Embora se imagine que o chocolate é afrodisíaco, no longo prazo, o açúcar é um inimigo do sexo. De acordo com Patel, a substância também prejudica a circulação sanguínea essencial para irrigar as zonas erógenas. Em pessoas com diabete, o consumo exagerado pode levar até a uma disfunção erétil crônica.

Afinal, o que comer para melhorar o sexo?

Não existem só efeitos negativos trazidos pela alimentação: o que comemos também pode melhorar a função sexual, de acordo com a médica Clare Bailey, especialista em dietas saudáveis, ouvida na mesma reportagem.

A especialista sugere que o mais recomendado é fazer uma dieta de estilo de mediterrâneo, que por ser mais leve e dar ao corpo todos os macronutrientes necessários, pode ajudar também na função sexual.

Para melhorar o sexo, Bailey recomenda incluir no cardápio:

Salmão: além de rico em ômega-3, ajuda a aumentar os níveis de testosterona e melhoram o fluxo de sangue do corpo;

além de rico em ômega-3, ajuda a aumentar os níveis de testosterona e melhoram o fluxo de sangue do corpo; Pistache: “Homens que comem cerca de 100 gramas de pistache diariamente por três semanas tiveram ereções mais firmes e melhor fluxo sanguíneo no pênis”, afirma Bailey;

“Homens que comem cerca de 100 gramas de pistache diariamente por três semanas tiveram ereções mais firmes e melhor fluxo sanguíneo no pênis”, afirma Bailey; Folhas verdes escuras: espinafre, couve e acelga são fontes fortes de magnésio, componente que equilibra os níveis de testosterona;

espinafre, couve e acelga são fontes fortes de magnésio, componente que equilibra os níveis de testosterona; Beterraba: “A beterraba é rica em nitratos que expandem os vasos sanguíneos e melhoram o fluxo”, diz a médica;

Probióticos: “Alimentos fermentados melhoram sintomas de ansiedade ao controlar o fluxo intestinal. Assim, a pessoa consegue manter uma boa libido”, explica Bailey;

“Alimentos fermentados melhoram sintomas de ansiedade ao controlar o fluxo intestinal. Assim, a pessoa consegue manter uma boa libido”, explica Bailey; Grão de bico e linhaça: são alimentos ricos em fitoestógenos, que atuam de forma semelhante ao estrogênio, um importante hormônio feminino que mantém a libido e a hidratação vaginal.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Dia do Orgasmo: saiba seis alimentos que podem deixar o sexo mais prazeroso

Evento de lutas solidárias arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Seas distribui alimentos trocados por entradas no Festival de Parintins