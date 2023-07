Cursando sexologia, Denise Rocha cita as melhores dicas para ter prazer no sexo

No Dia do Orgasmo, comemorado hoje, Denise Rocha, 39, compartilhou suas descobertas ao cursar sexologia. Buscando entender mais sobre sexo, a advogada afirma ter recebido incentivo dos seus assinantes do OnlyFans para se especializar no assunto. Segundo ela, o autoconhecimento impactou sua vida sexual, fazendo ela descobrir as melhores maneiras de ter prazer na cama.

Criadora de conteúdo para plataformas adultas, Denise Rocha comenta buscar melhor entender e satisfazer seu público. A loira costuma receber pedidos peculiares em seu imbox, motivo pelo qual realizou um ensaio de fotos completamente nua em cima de um cavalo. Mas ela também recebe pedidos de ajuda dos seus assinantes, com perguntas menos peculiares, como:

“Preciso de ajuda para aumentar meu prazer na cama, minha libido está baixa e não tenho mais vontade de me relacionar sexualmente”. destaca.

De acordo com Denise, um assunto muito falado em seu curso de sexologia é sobre a importância da comunicação.

“É impossível você ter prazer na cama se não existe conversa com o seu parceiro. Falar sobre desejos, fantasias e limites é importante para que todo mundo se sinta confortável. Você precisa estar confortável para se deixar sentir prazer, mas isso a gente só aprende testando de pouquinho a pouquinho”, disse a influencer.

Não mais importante que a comunicação entre os indivíduos, Denise Rocha comenta sobre a importância de uma preliminar bem feita. Segundo ela, uma boa preliminar é feita bem devagar, com carinho, conhecendo o seu corpo e o corpo do parceiro.

“Explore fantasias e não deixe de olhar seu parceiro ou parceira nos olhos, isso é essencial para uma conexão verdadeira. Mostra para a outra pessoa as zonas sensíveis do seu corpo. Isso vai ajudar no seu prazer na cama”. destaca a criadora de conteúdo.

Denise Rocha comentou com seus assinantes e outras pessoas que quiserem experimentar hoje, no Dia do Orgasmo, as dicas para se ter prazer na cama. “Hoje é o data perfeita para você começar a melhorar sua vida sexual”, concluiu.

*Com informações da assessoria

