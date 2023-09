Diversidade musical marca segunda noite do #SouManaus 2023

A segunda noite do festival #SouManaus 2023, aconteceu nesta quarta-feira (6), no Centro Histórico de Manaus, e foi marcada pela diversidade rítmica.

O cantor Zeca Pagodinho iniciou sua apresentação no palco Guardião da Amazônia ao som da música “Verdade”, que animou os manauaras. Fiel companheira, Pagodinho não esqueceu de mostrar seu copo de cerveja aos fãs, que também levantaram as bebidas.

Carismático, o show do artista foi marcado por interações entre o cantor e o público.

“Produção, cadê a cerveja para aquele casal que está dançando desde o começo? Deram uma cerveja para dividir para os dois! Eu pago!” disse Zeca durante o show.

Já no palco Amazona, o cantor do Biquini, Bruno Gouveia, falou com a imprensa antes de sua apresentação e relembrou sua trajetória em Manaus.

“A última vez que vim para Manaus foi no ano de 2014, na copa, no dia do jogo Brasil e Alemanha. Esse show de 2014 foi um dos mais incríveis da nossa vida, porque nós entramos no palco logo após o jogo. Percebemos que a galera estava ali pelo show e lavamos nossa alma”, contou o artista.

Seguindo a programação, nesta noite tivemos ainda a apresentação dos artistas nacionais: Marina Sena, Kevin O Chris e Lobão.

O Prefeito de Manaus, David Almeida, realizou uma coletiva de imprensa no início da noite e divulgou que no primeiro dia de Sou Manaus, foram contabilizadas mais de 170 mil pessoas no evento.

