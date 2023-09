Socorristas tentam salvar explorador preso em caverna a 1quilômetro de profundidade

Mais de 150 socorristas tentam salvar um norte-americano que passou mal e ficou preso na caverna Morca, situada a cerca de 1 mil metros de profundidade nas montanhas Taurus, no sul da Turquia.

Mark Dickey, de 40 anos, é um explorador veterano e realizava uma expedição com um grupo de outras pessoas quando adoeceu repentinamente e começou sofrer sangramento gastrointestinal, informou a Associação Europeia de Salvadores de Cavernas nesta quinta-feira (7).

“Várias equipes internacionais, incluindo croatas e italianos, estão ajudando nas operações”, disse Bulent Genc, chefe da Federação de Espeleologia da Turquia (Tumaf), à Reuters. “[Os especialistas esperam que as operações de resgate] levem 10 dias, mas pode ser menos tempo se o sujeito estiver melhor, ou mais tempo se a situação dele piorar”.

Yusuf Ogrenecek, da Tumaf, disse à AP que a condição de Dickey se estabilizou e que ele está melhorando. Ainda de acordo com o especialista, o norte-americano está de “bom humor” e os médicos decidirão se ele poderá deixar a caverna em uma maca ou por conta própria.

Marton Kovacs, do Serviço Húngaro de Resgate em Cavernas, disse à AP que a caverna está sendo preparada para remoção segura de Dickey. Passagens estreitas estão sendo alargadas para acomodar uma maca, e o perigo de queda de pedras também está sendo abordado.

As equipes de resgate esperam que a extração possa começar no próximo fim de semana e estimam que o procedimento levará dias. Por isso, pontos de acampamento estão sendo instalados ao longo do caminho para que Dickey e as equipes de resgate possam descansar.

A Tumaf disse que uma linha telefônica foi instalada para que o Dickey possa se comunicar com as equipes do lado de fora. Ainda assim, cada mensagem leva cerca de cinco a sete horas para ser efetuada.

As condições na caverna, que é a terceira maior da Turquia, complicam o resgate. Além de ficar a uma altitude de 2.140 metros, a gruta é bastante fria — a temperatura fica em torno dos 5°C.

Fonte: G1

Leia também:

Van Gaal diz que Copa do Mundo do Catar foi “premeditada” para Messi ser campeão

Coreia do Norte dispara míssil balístico no mar

Travesti é morta a facadas e tem corpo jogado em rua do Cidade de Deus, em Manaus