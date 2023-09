Sine Manaus abre 259 vagas de emprego nesta segunda-feira (11)

O candidato precisa validar a CTPS no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 259 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (11), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. E para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 181

1 vaga – Analista Comercial (Gerente Comercial)

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Dashboard, Power Bi, Excel avançado e Target;

Atividades – elaborar planos estratégicos nas áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na Zona Leste de Manaus;

Atividades – executar serviços de limpeza em prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula, entre outros.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Construção Civil;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Construção Civil;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Construção Civil;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira, substituindo peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Faturamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no setor fiscal, em emissão de Notas Fiscais, boletos e recibos;

Atividades – responsável por realizar atividades relacionadas ao processo de faturamento da empresa.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias para embarque; movimentar e fixar mercadorias; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; preparar embalagens; operar equipamentos de carga e descarga.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar, receber, separar e embalar produtos e materiais dentro do estoque; conferir as mercadorias e documentações que serão carregadas ou descarregadas; realizar apoio a levantamento e controle de FIFO quando necessário; ajudar como apoio ao carregador, quando necessário.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Televendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – participar de todas as etapas de negociação, como apresentação da empresa, exposição dos produtos ofertados e fechamento do negócio; realizar vendas por telefone.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Controladoria

Escolaridade – ensino superior cursando administração, gestão de processos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – realizar levantamento, relatórios e planilhas de processos; auxiliar no controle de processos.

Atividades – realizar levantamento, relatórios e planilhas de processos; auxiliar no controle de processos.

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – monitorar GPS de veículos e realizar relatórios para a diretoria.

Atividades – monitorar GPS de veículos e realizar relatórios para a diretoria.

2 vagas – Controlador de Manutenção

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – controlar área operacional da manutenção da frota de veículos e realizar relatórios e planilhas para a diretoria; monitorar GPS de veículos e realizar relatórios para a diretoria.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Tráfego

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – montar o processo de avarias de veículos da frota e de terceiros; montar relatórios e gráficos para a gerência.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vistoriar veículos da frota e realizar relatórios para a gerência; montar o processo de avarias de veículos da frota e de terceiros; montar relatórios e gráficos para a gerência.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Peixaria (Peixeiro Comércio Varejista)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – tratar peixes; realizar cortes de peixes e retirar espinhas; prestar atendimento ao cliente e dar orientações sobre os peixes.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar loja; dar suporte aos demais colaboradores; prestar atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores; fazer revisão das mercadorias que são mandadas para o descarte.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Contabilidade

Escolaridade – ensino técnico ou superior completo em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inscrição no Conselho Federal de Contabilidade e Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras instituições públicas e privadas; constituir e regularizar organizações, identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria empresarial; executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; administrar o departamento pessoal e realizar controle patrimonial.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar ambientes internos e externos, executando limpezas úmida e seca; limpar e conservar banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – identificar as instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar as instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, bombas do sistema hidrossanitárias e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas; assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; rebocar estruturas construídas; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; operar betoneiras.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar serviços elétricos; realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – identificar as instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar as instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, bombas do sistema hidrossanitárias e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Expedidor de Mercadorias ou Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber pedidos e buscar produtos solicitados; realizar a embalagem dos itens; registrar a saída das mercadorias.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no auxílio e preparo de pães; separar ingredientes; manipular massas; manter a ordem, a organização e a limpeza geral da cozinha; auxiliar no processamento dos alimentos; atualizar e verificar o estoque dos alimentos e montagens dos recheios e decoração.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Vagas no Comércio – 35

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas; ter tido experiência com vendas de pneus será um diferencial.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter curso de Direção defensiva e noções básicas em mecânica;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter conhecimento em materiais de construção;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção em geral de ar condicionado e bebedouros industriais;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo ou superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e conhecimento básico em maquiagem/cosméticos;

Atividades – atuar na gestão de pessoas, vendas e metas, abertura e fechamento de loja e caixa, e recrutamento e seleção de colaboradores; desejável ter conhecimento em planilha Excel.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em Informática e familiaridade com tecnologia e telecomunicações;

Atividades – realizar atendimento e prospecção de clientes PME (Pequenas e Médias Empresas), venda de produtos e serviços de telefonia com foco no atingimento de metas mensais; utilizar software de vendas e atuar de acordo com as diretrizes da empresa e operadora; ter experiência em vendas e atendimento ao cliente corporativo será um diferencial.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preço, prazo e condições de pagamento; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, compras e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na área de captação de recursos, planejando e implementando estratégias de captação e contato com doadores e parceiros.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em planilha Excel;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, prospecção, entre outras atividades correlatas.

Atividades – realizar atendimento ao cliente, prospecção, entre outras atividades correlatas.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – abater bovinos e aves; controlar temperatura e velocidade de máquinas; preparar e limpar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos); preparar carnes para comercialização; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 11/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes em lojas e por telefone, realizando coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas; conferir, armazenar, vender, cobrar e organizar mercadorias.

*Com informações da assessoria

