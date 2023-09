Sine Amazonas divulga 81 vagas de emprego para esta segunda-feira (11)

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 81 vagas de emprego para esta segunda-feira (11).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (CIN (antigo RG), CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

01 VAGA: SOLDADOR DE ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência em Marina/Estaleiro.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência em Marina/Estaleiro.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter habilidade em atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter CNH AB

Com experiência na função, ter ótima comunicação, atendimento ao cliente, agilidade, persuasão, técnicas de vendas, dinâmico e resolução de problemas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em verificar pelas características do produto, por vendedor e equipe ou por representantes. Fazer levantamento e pagamentos das respectivas comissões. Ter atuação em logística, coordenar matriz e filiais, controle de estoques, reposição, embarque e desembarque de mercadorias.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em execução de atividades operacionais, movimentação e organização de material, podendo ter as seguintes ocupações: auxiliar de estoque, ajudante de carga e descarga, auxiliar de logística, auxiliar operacional ou ajudante de caminhão.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: PROFESSOR(A) ENSINO SUPERIOR ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Odontologia com (Mestrado ou especialização nas áreas: (Harmonização Orofacial, Endodontia, Ortodontia, Prótese Dentária, Dentística, Implantodontia ou Periodontia).

Com experiência desejável em Docência em nível superior em Odontologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em mecânica e possuir habilidades manuais com manutenção preventiva e corretiva em linhas leves e pesadas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável de Informática intermediária e Marketing digital. Ser comunicativo, dinâmico e com experiência geral com vendas formal ou informal e prospecção de clientes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em cozinha quente, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em confeitaria e habilidades em decoração.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REJUNTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE TÉCNICO DE FERRAMENTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de ferramentaria (moldes/cortes/dobra) e repuxo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em peixaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em açougue em geral (cortes variados), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter conhecimento pacote office básico

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter curso desejável em conhecimento de separação de produtos e armazenagem e informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

