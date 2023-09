Deputada propõe campanha de conscientização sobre depressão infantil e na adolescência

Manaus (AM) – A deputada estadual Mayra Dias (Avante) reafirmou compromisso com a saúde mental das crianças, adolescentes e jovens durante a Sessão Ordinária, desta quarta-feira (13), no plenário Rui Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ao apresentar Requerimento voltado à criação da Campanha de Conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adolescência.

O objetivo principal da campanha é estimular a prevenção; diagnóstico precoce e o tratamento adequado da depressão nesses grupos etários. Além disso, visa promover o desenvolvimento de políticas públicas e programas de assistência integral à saúde mental da população.

“Nossa sociedade enfrenta desafios complexos quando se trata da saúde mental de nossas crianças e adolescentes. A depressão nessa faixa etária é uma realidade dolorosa, mas muitas vezes invisível. O estigma e a falta de compreensão em torno dessa questão tornam difícil para muitos jovens buscar ajuda e, para os adultos, identificar os finais”, explicou a parlamentar.

Mayra Dias enfatiza que a depressão infantil e na adolescência não deve ser subestimada como uma “fase” ou “drama adolescente”. É uma condição de saúde mental séria que pode ter um impacto profundo no bem-estar e desenvolvimento dos jovens. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, com cerca de 10% desse total correspondendo a crianças e adolescentes.

“Diante desse cenário, é fundamental que o Estado do Amazonas promova uma campanha de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, visando informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre esse tema tão relevante para a saúde pública”, argumentou a parlamentar.

A Campanha está programada para ocorrer no mês de outubro, coincidindo com o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro. Essa data, instituída pela OMS, tem como objetivo chamar a atenção para os problemas de saúde mental que afetam pessoas de todas as idades, culturas e países.

*Com informações da Aleam

Leia mais:

Lula é avaliado com até 80% de aprovação pelo interior do AM e na capital apenas em 35%

Prefeitura apresenta arte e cultura de povos indígenas em exposição realizada no Cigs

PL que estabelece plano de ação às mudanças climáticas no AM avança nas comissões da Aleam