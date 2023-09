Unicef, Microsoft e Accenture lançam plataforma gratuita de capacitação profissional

(Brasília) – O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Microsoft e a Accenture lançam uma plataforma digital de formação profissional para adolescentes e jovens de todo o Brasil de 14 até 29 anos em situação de vulnerabilidade social. A plataforma Passaporte para o Futuro está integrada à estratégia Um Milhão de Oportunidades (1MiO), liderada pelo UNICEF, voltada à inclusão produtiva de adolescentes e jovens no mundo do trabalho decente.

A plataforma proporcionará cursos gratuitos e certificados, que complementam os currículos escolares. No mesmo ambiente digital, os jovens certificados poderão acessar oportunidades de aprendiz, estágio e emprego em mais de 100 empresas e 1.800 municípios parceiros da iniciativa 1MiO.

“O Brasil tem hoje a maior geração de jovens da sua história, são mais de 47 milhões entre 15 e 29 anos. A capacitação profissional é uma das condições mais importantes para que eles possam acessar o mundo do trabalho decente. A parceria do UNICEF com a Accenture e a Microsoft visa a oferecer uma estratégia para essa formação profissional que alia os interesses dos jovens às demandas do setor produtivo”, afirma Gustavo Heidrich, oficial de Programas do UNICEF e coordenador da iniciativa 1MiO.

Os cursos do Passaporte para o Futuro no Brasil serão alinhados às competências exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e também vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A frente de formação profissional está ancorada nas premissas Estrutura Global de Habilidades Transferíveis do UNICEF, que apresenta 4 habilidades que envolvem a formação das crianças, adolescentes e jovens, que são Habilidades Fundamentais, Habilidades transferíveis, Habilidades específicas para do mundo do trabalho.

Os cursos disponíveis abordam diferentes temáticas, tais como: Empreendedorismo Social, Projeto de Vida, Tecnologia e Cultura Digital, Direitos Humanos e mundo do trabalho. E os adolescentes e jovens poderão selecionar as trilhas que dialoguem com as suas necessidades e anseios profissionais. Junto à plataforma 1 MiO, poderão conectar seus aprendizados com oportunidades de trabalho decente.

A plataforma faz parte de uma parceria global do UNICEF com a Accenture e a Microsoft, que está também presente na Índia. No Brasil, o objetivo é certificar jovens até 2025 sobretudo nos territórios prioritários de atuação do UNICEF no Brasil, como a Amazônia, o Semiárido e grandes centros urbanos.

“O projeto no Brasil tem como premissa ouvir constantemente adolescentes e jovens para definir conteúdo, metodologias e tecnologias na plataforma, garantindo e priorizando a participação daqueles em situação de vulnerabilidade, como, negros, mulheres, pessoas LGBTQIA+, jovens com deficiência entre outros”, afirma a oficial de Programas do UNICEF e coordenadora do Passaporte para o Futuro, Juliana Sartori.

Trilhas de aprendizagem

A estratégia do Passaporte para o Futuro oferecerá trilhas de aprendizagem desenvolvidas com diversos parceiros além da Microsoft e Accenture, como a Aliança Empreendedora, Artemísia e Fundação Roberto Marinho. Além do modelo 100% online, serão oferecidas modalidades presenciais e híbridas nos territórios parceiros do UNICEF.

“Buscamos promover a inclusão produtiva de jovens talentos em situação de vulnerabilidade social de diferentes regiões do Brasil, dando acesso a oportunidades e conteúdos transformadores e relevantes para o mercado de trabalho. Essa ação é parte do nosso compromisso global ‘Skills to Succeed’, que visa a equipar pessoas com as competências necessárias para ingressarem o mundo do trabalho ou empreenderem”, disse Matthew Govier, líder de ESG e diretor da Accenture América Latina.

“Entre os objetivos prioritários da Microsoft está preparar os jovens de hoje para as oportunidades atuais e futuras do mercado de trabalho. Desenvolver habilidades em tecnologia é fundamental tanto para aqueles que pretendem trabalhar na iniciativa privada, no setor público ou empreender. Nosso foco está em fornecer autonomia e empoderar jovens de comunidades historicamente excluídas, por meio da educação, ampliar os seus horizontes de possiblidades, mostrando que sim, é possível acabar com o ciclo de exclusão social“, destaca Lucia Rodrigues, líder de Filantropia da Microsoft Brasil.

O evento de lançamento da nova área de cursos da iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1Mio) acontece no dia 13 de setembro, às 10 horas, no escritório da Microsoft Brasil, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1909 Torre Sul, 16° andar, São Paulo. As vagas para participar são limitadas e podem ser feitas por esse link.

Sobre o 1MiO

A iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), liderada pelo UNICEF, reúne empresas, sociedade civil e governos para criar oportunidades de formação e trabalho decente para jovens em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil de 14 a 29 anos. Em dois anos, o 1MiO já reúne mais de 100 empresas e 1.800 municípios parceiros e gerou mais de 200 mil oportunidades. Conheça mais em 1mio.com.br.

Sobre UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos.

Sobre a Accenture

A Accenture é uma empresa líder global de serviços profissionais que ajuda grandes companhias, governos e outras organizações a construir sua essência digital, otimizar suas operações, acelerar o crescimento das receitas e aprimorar serviços ao cidadão – criando valor tangível com velocidade e escala. Somos uma empresa liderada por talento e inovação com 732 mil pessoas atendendo a clientes em mais de 120 países. Tecnologia é hoje uma parte essencial da mudança, e nós somos uma das líderes mundiais a ajudar a impulsionar essa atitude, com fortes relacionamentos no ecossistema.

Combinamos nossa força em tecnologia com experiência setorial incomparável, expertise funcional e capacidade de entrega global. Somos capazes de entregar resultados exclusivos e tangíveis, graças ao nosso amplo portfólio de serviços, soluções e ativos em Strategy e Consulting, Technology, Operations, Industry X e Accenture Song. Estas capacidades, junto com nossa cultura de compartilhar sucesso e o compromisso de gerar valor de 360º, nos permitem construir relações confiáveis e duradouras com nossos clientes e ajudá-los a alcançar o sucesso. Medimos nosso êxito pelo valor 360º que criamos e entregamos a nossos clientes, stakeholders, parceiros e comunidades. Visite-nos em accenture.com.br.

Sobre Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) tem como missão empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. Presente em 190 países, com 122 subsidiárias, a empresa é líder em inovação e no desenvolvimento de tecnologias promissoras, como a Inteligência Artificial (IA) e aplicações em nuvem. No Brasil há 34 anos, a Microsoft possui um ecossistema de mais de 25 mil parceiros.

Desta forma a empresa mantém uma robusta estrutura de negócios, altamente eficiente, e que conta ainda com um Centro de Transparência, que visa promover a computação confiável e segura, o Laboratório de Tecnologia Avançada (ATL – Advanced Technology Lab), e o Centro de Tecnologia Microsoft (MTC – Microsoft Technology Center), em operação no Brasil desde janeiro de 2012.

Com o objetivo de contribuir com ações capazes de preparar os profissionais para a economia digital, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão no País, a Microsoft também lançou em 2020 o Plano Microsoft Mais Brasil que tem, entre os seus pilares, a capacitação de profissionais para o mercado de tecnologia, condição essencial para promover a transformação digital das empresas brasileiras. Desde julho de 2020, quando foi estabelecido o plano Mais Brasil, até julho de 2023, 7,8 milhões de pessoas foram alcançadas com diferentes iniciativas de qualificação e requalificação.

