Joana Darc resgata cachorro que estava sendo induzido a fumar maconha em Manaus

Manasu (AM) — A presidente da Comissão de Proteção dos animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), deputada Joana Darc (UB) resgatou, na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, um cachorro que estava sendo induzido a consumir um cigarro, possivelmente de maconha, por meio da fumaça que era introduzida em suas narinas pelo seu tutor.

A parlamentar teve ciência da denúncia por meio das redes sociais após o indivíduo ter gravado e postado em sua rede pessoal. Richard Oliveira, 27 anos, foi encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento sobre os maus-tratos envolvendo animais e sobre os entorpecentes encontrados em sua residência.

Para a deputada Joana Darc, o resgate do animal, chamado Snoop, macho de 6 meses, era de extrema importância para a saúde dele.

“Retiramos o Snoop do local da denúncia, pois ele corria sério risco de vida com a ingestão do cigarro, possivelmente de maconha. Estamos com ele, vamos castrá-lo e precisamos de adoção responsável para esse anjinho. Maus-tratos não é só bater, mas também induzir animais a ingerir bebidas alcoólicas e fumar cigarro”, disse.

Em exames realizados após o resgate, foi constatado que o animal está com a doença do carrapato. A ação contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Estado do Amazonas(PM-AM).

Como adotar

Além de Snoop, cãozinho resgatado na manhã desta quinta-feira (14/09), a parlamentar possui mais de 30 animais disponíveis para adoção.

Os interessados podem enviar mensagem, via WhatsApp, para o número (92) 99145-1111. Além disso, a central de relacionamento da deputada Joana Darc está disponível para receber denúncias de maus-tratos aos animais no Amazonas.

*Com informações da Aleam

