Barco que transportava passageiros naufraga durante forte ventania no Amazonas

Um barco, que saiu de Manaus e tinha como destino Boa Vista do Ramos, naufragou nas proximidades do município de Itacoatiara, durante a madrugada deste sábado (16). A embarcação levava 16 passageiros e não houve feridos.

A forte ventania atingiu o barco por volta das 4h, e assim, a embarcação encostou na margem do Rio Amazonas, próximo a comunidade Costa da Conceição. Devido a força do vento, um tronco de madeira acabou furando o casco do meio de transporte, que afundou logo em seguida.

Os moradores de uma comunidade próxima do local do naufrágio acolheram os passageiros até a chegada do resgate, que aconteceu na manhã de hoje, e todos foram encaminhados para Itacoatiara. Apenas alguns objetos que estavam na carga da embarcação foram resgatados.

