Barco escolar bate em tronco e afunda em Manacapuru

Um barco escolar bateu em um tronco e naufragou logo após a embarcação sair da Comunidade do Calado, na zona rural de Manacapuru, na sexta-feira (30).

No momento do acidente, não haviam crianças no barco, apenas o comandante e alguns funcionários que prestavam serviço. Após a colisão com o tronco, o casco do veículo fluvial ficou comprometido, levando ao afundamento.

A embarcação prestava serviços para a Secretaria de Educação e Cultura de Manacapuru. O momento do acidente foi filmado pela população ribeirinha, que desesperada, tentou ajudar os tripulantes no barco. Não houve registro de vítimas.

