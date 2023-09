Clínica oftalmológica é atingida por incêndio após curto-circuito em Manaus

Uma clínica oftalmológica foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (19), na rua São Luís, bairro Adrianópolis, Zona Centro-sul de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado após um curto-circuito em uma fiação, que fica na estrutura de madeira do prédio.

Pacientes e funcionários da unidade de saúde precisaram correr para escapar do fogo e da fumaça tóxica que se espalhou no local.

🚨 Incêndio atinge clínica na Zona Centro-Sul de Manaus. pic.twitter.com/2mjgotWLpM — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 19, 2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi ao local e precisou usar 1,5 mil litros de água para conter as chamas que se alastraram pelo prédio rapidamente.

“O calor pode ter sido o principal fator desse incêndio ocorrido no prédio da clínica. Usamos pouco mais de 1,5 mil litros de água para apagar as chamas e realizar o rescaldo desse local. Cabe agora o proprietário contratar um engenheiro para realizar os reparos do que o fogo consumiu, disse o tenente Gomes, do CBMAM.

O proprietário da clínica não quis falar sobre o incêndio e o local foi isolado pelas autoridades.

