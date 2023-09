Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio de grande proporções foi registrado, nesta terça-feira (5), em uma área de vegetação na comunidade Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares, o fogo está queimando a área há mais de duas horas.

De acordo com familiar de uma moradora da região, que preferiu não ser identificada, é comum as pessoas levarem lixo ao local e atearem fogo, mas dessa vez, as chamas tiveram proporções maiores.

“Toda noite eles queimam lixo, alguma coisa eles ficam queimando, e aí fica causando incêndio. O quê que aconteceu? Agora tem mais ou menos duas horas que tem esse incêndio, está grande, está forte”, relatou.

Até o momento não há informações sobre o que poderia ter iniciado as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e está no local tentando controlar as chamas, que estão se intensificando na medida em que se espalham. No mês de agosto, a corporação já combateu 206 ocorrências de incêndio na capital.

⚠️ Incêndio de grandes proporções em aérea de mata no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. pic.twitter.com/mnsMd8EnEd — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 5, 2023

