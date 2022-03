Felipe Baiano avalia reestreia pelo Manaus e projeta duelo na Copa do Brasil

O próximo desafio de Felipe Baiano com a equipe do Manaus será na quarta-feira (16), diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília)

Manaus (AM) – Anunciado na última sexta-feira (11) como novo reforço do Manaus para a sequência da temporada, o volante Felipe Baiano fez sua reestreia com a camisa esmeraldina na tarde do domingo (13), no empate em 1 a 1 com o Manauara, válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amazonense.

Após breve passagem pelo Gavião do Norte em 2020, o experiente meia de 32 anos, que foi titular e atuou os 90 minutos do confronto, participando inclusive da jogada que resultou no gol de empate do Manaus, avaliou sua primeira partida no retorno ao clube.

“Venho de uma sequência boa de jogos pelo Barra no Catarinense, então me senti muito bem. Claro que sempre temos que pensar em evoluir cada vez mais e é isso que vou buscar aqui no Manaus. Mas pelo primeiro jogo me senti muito à vontade e confiante, até porque o time tem muita qualidade e isso ajuda bastante”, analisou o jogador.

O próximo desafio de Felipe Baiano com a equipe do Manaus será na quarta-feira (16), diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo tendo pela frente um adversário de mais tradição, o meio-campista acredita que o time esmeraldino pode repetir o feito de dois anos atrás, quando eliminou o Coritiba, ao vencer os paranaenses por 1 a 0, na Arena da Amazônia, pela primeira fase da competição nacional.

“A Copa do Brasil tem mostrado em várias edições que a história é escrita dentro de campo, principalmente nessas primeiras fases onde são jogos únicos e eliminatórios. Nós mesmos já comprovamos isso ao eliminar o Coritiba em 2020. Respeitamos o São Paulo e sabemos da qualidade de seus jogadores, mas também temos nosso valor. Vamos mostrar nosso espírito aguerrido e buscar fazer um jogo inteligente”, disse o meia.

*Com informações da assessoria

