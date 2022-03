Atleta do Manaus FA é convocado pela Seleção Brasileira de Futebol Americano

Manaus (AM)- O atleta Marlon “Billy” Tamasia, de 25 anos, do Manaus FA, foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Americano, que também é chamada de Onças.



Marlon completa 10 anos de carreira no esporte em 2022. Ele vai representar o Brasil pela primeira vez num amistoso contra o Warriors, que é uma seleção composta por atletas europeus.

“É um sonho para qualquer atleta estar na seleção brasileira de qualquer modalidade. E não seria diferente comigo, é uma sensação inexplicável”, disse o jogador.

O atleta ainda fez questão de mencionar de como a vinda para o Manaus FA foi fundamental para que houvesse esse reconhecimento como atleta.

“Eu joguei dois jogos com o Manaus ano passado antes de me mudar definitivamente para cá. Acho que a passagem pelo Manaus até então chamou atenção do resto do Brasil por conta do grande projeto que é e por ser bem promissor. Levando em conta os dois únicos jogos que tive com o time eu fiz um ótimo trabalho.”



Falando do projeto que é o Manaus FA, quem também comemora a convocação é o presidente e fundador da equipe, Renner Silva, que avalia o impacto que essa convocação tem para o esporte no Amazonas.

“É um orgulho ver atletas do Manaus jogando pelo país e mundo, e, agora, tendo um atleta representando o nosso país num jogo internacional é sensacional. Isso mostra que estamos recrutando bem, além de conseguir levar o nome do Manaus cada vez mais longe no cenário nacional.” comentou Renner.



O confronto da Seleção Brasileira (Onças) e Seleção Européia (Warriors) acontece no dia 26 de março em São Paulo.

*Com informações da assessoria

Fotos: Assessoria Manaus FA

