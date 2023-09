Ação itinerante leva serviços para três zonas de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promoverá, nesta sexta-feira e sábado, 22 e 23 de setembro, quatro ações itinerantes, que fazem parte do programa “Sine nos Bairros”, nos bairros Colônia Antônio Aleixo, zona Leste; Tarumã, Centro-Oeste; Cidade Nova e Alfredo Nascimento, ambos na zona Norte.

O Sine Manaus estará presente nas três zonas da cidade, levando até a população serviços gratuitos, como orientação para cadastro, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital) e seguro-desemprego, além de diversas vagas de emprego. Somente no primeiro semestre do ano, foram mais de 4 mil oportunidades ofertadas.

“É importante destacar que, no primeiro semestre deste ano, conseguimos disponibilizar mais de 4 mil oportunidades de emprego para a população de Manaus. E nosso compromisso é continuar trabalhando, incansavelmente, para aumentar esse número e melhorar a vida dos cidadãos”, frisou o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo.

Nesta sexta-feira (22), das 8h às 12h, a programação vai atender os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Associação Espírita Jesus Gonçalves, localizada na rua Nova República, nº 99, zona Leste da capital.

No sábado (23), três pontos da cidade receberão as atividades itinerantes: iniciando das 8h às 16h, na escola municipal Santa Rosa 2, localizada na rua Rio Purus, bairro Tarumã, na zona Centro-Oeste de Manaus; de 8h às 12h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), situada na avenida C, nº 167, bairro Cidade Nova, zona Norte; e das 8h às 13h, o Sine nos Bairros estará na escola municipal Aureo Nonato, avenida Marcos Cavalcante, rua 6, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte.

*com informações da assessoria

