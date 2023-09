Cinépolis terá duas sessões inclusivas no Shopping Ponta Negra

O projeto é voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral

Manaus (AM) – A Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra promoverá neste sábado (23) e no próximo dia 30, a partir das 15h, a exibição dos filmes “Resistência” e “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, em sessões inclusivas e adaptadas. O projeto é voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

As sessões inclusivas são realizadas desde o ano passado, no Cinépolis do Shopping Ponta Negra, uma vez por mês. As pessoas com TEA não pagam ingresso e seus acompanhantes pagam meia-entrada. É importante a apresentação de carteira de identificação ou laudo. O público em geral pode participar, adquirindo os ingressos na bilheteria do cinema, localizado no piso L3 ou pelo site www.cinepolis.com.br .

Alguns protocolos são seguidos para atender às pessoas com TEA, entre eles deixar as luzes 50% acesas; não haver exibição de trailers e propagandas, permitir que as portas fiquem abertas e que as pessoas possam circular livremente, além de o volume do som ser mais baixo.

“O Shopping Ponta Negra apoia essas sessões pela importância da inclusão de um público que tem direito à diversão e lazer”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado

Lembrando que o Shopping Ponta Negra também apoia o CineMaterna, voltado para mães ou acompanhantes com bebês de até 18 meses.

Sobre os filmes

“Resistência” é um filme de drama e ficção científica que se passa em um futuro distante, em meio a um planeta tomado por uma intensa guerra entre seres humanos e inteligência artificial.

“As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” segue as versões adolescentes de Leonardo (Nicolas Cantu), Raphael (Brady Noon), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) e Donatello (Micah Abbey), quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos – com características e emoções humanas -, criados pelo Mestre Splinter (Jackei Chan), um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. Com o treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York, devendo lutar contra as mais variadas ameaças do Clã do Pé.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras. O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 135 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D). O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*com informações da assessoria

leia mais:

Ministério da Cultura realiza oficina sobre o editais do Circula Cultura Viva

Cúpula militar relata pressão para que comandante do Exército aderisse ao golpe

Homem viciado em drogas é preso suspeito de agredir o pai de 72 anos em Manaus