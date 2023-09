Ministério da Cultura realiza oficina sobre o editais do Circula Cultura Viva

Os interessados estão convidados a participar, ler os editais e esclarecer todas as suas dúvidas diretamente com os organizadores

Manaus (AM) – O Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria Nacional de Cidadania e Diversidade Cultural e do Escritório do MinC no Amazonas, tem o prazer de anunciar a realização do Circula Cultura Viva. O evento está agendado para a próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, às 16h, no histórico Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, S/N, no Centro de Manaus.

Estamos satisfeitos em anunciar a presença confirmada de distinguidos convidados:

Tião Soares, da Secretaria Nacional de Cidadania e Diversidade Cultural

Marcos Apolo, Secretário Estadual de Cultura

Michelle Andrews, Coordenadora do Escritório do MinC no Amazonas

Michelle Andrews, Coordenadora do Escritório do MinC no Amazonas, expressou sua empolgação em relação ao evento:

“É com imensa alegria e entusiasmo que destacamos a importância desta Oficina da Secretaria Nacional da Diversidade e Cidadania. Ela marca não apenas a superação da pandemia, mas também representa um novo começo para a cultura no Brasil, especialmente após o desmonte que ocorreu durante o governo federal anterior. Neste evento, celebramos a ressurgência das políticas públicas culturais, um verdadeiro renascimento da cultura viva, com destaque para os Pontos de Cultura e os editais. Além disso, é um momento de grande expectativa, pois sentimos a forte presença do Ministério da Cultura, que, neste ano, retornou com vigor, trazendo consigo uma série de editais, programas e políticas públicas. Essas iniciativas são a luz no fim do túnel para os fazedores de cultura, oferecendo esperança e oportunidades após um período pandêmico desafiador e marcado pelo desinvestimento cultural”, disse.

Detalhes do Evento:

Data: 21/09, quinta-feira

Horário: 16h

Local: Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, S/N – Centro, Manaus



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alessandra Campelo e vítima de tentativa de estupro cobram prisão de ‘Taradão do InDrive’

Restaurante Aupabá aposta em cardápio e noites temáticas para conquistar clientes em Manaus

STF faz maioria contra Marco Temporal indígena