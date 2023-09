David Almeida apoia candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta sexta-feira (22), o caderno de encargos apoiando a candidatura do Brasil para sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, organizado pela Fifa, que será realizada em 2027. A definição do local acontecerá em maio de 2024, durante o congresso técnico da entidade internacional. Caso o País seja escolhido para receber a maior competição de futebol do mundo, a capital amazonense será uma das dez cidades-sede do torneio.

Ao lado do secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Alcino Rocha, e do presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, o chefe do Executivo municipal destacou a importância da candidatura brasileira e a participação de Manaus na competição.

“A nossa cidade já recebeu partidas da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Temos uma das mais belas arenas do Brasil, um povo apaixonado por esportes e conhecido por sua hospitalidade. Além disso, Manaus é a capital da Amazônia e por si só atrai olhares do mundo. Conversei com o Alcino e vi o planejamento para a candidatura brasileira. Por tudo isso, não tenho dúvidas de que temos uma grande probabilidade de sermos escolhidos e será uma alegria ter mais essa grande competição acontecendo aqui”, afirmou Almeida.

De acordo com o representante da CBF, a presença de Manaus como uma das cidades-sede é fundamental para o sucesso da candidatura, uma vez que o mundo olha com admiração para a capital da Amazônia.

“A participação de Manaus é uma participação central no sucesso da nossa candidatura. Quando você fala de Manaus, além de você falar de uma região extremamente importante no nosso país com uma cultura totalmente singular, você fala também de um tema que o mundo todo se interessa, que chama atenção de todo mundo. Portanto, ter uma cidade como Manaus na candidatura de um país é um privilégio, fortalece muito essa candidatura”, explicou Alcino.

Presidente da FAF e deputado estadual, Ednailson Rozenha fez questão de agradecer o apoio dado pelo prefeito David Almeida, visto que o gestor abriu as portas de Manaus para mais esse grande evento.

“É uma vitória do povo do Amazonas, uma vitória do povo de Manaus. Um evento dessa magnitude, não poderia deixar Manaus fora, uma vez que realmente é o berço da preservação do mundo. Tivemos total e integral apoio do prefeito David Almeida. Quero agradecer imensamente esse apoio, porque uma cidade em que o prefeito olha para frente e enxerga os grandes eventos é uma cidade preparada e Manaus será uma das subsedes, caso o Brasil seja escolhido e eu sei que o Brasil será escolhido sim como país da Copa do Mundo”, destacou Rozenha.

