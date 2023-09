Estado alinha planejamento de transição energética e novas matrizes econômicas

Manaus (AM) – Iniciativas de transição energética e o impulso a novas matrizes econômicas a partir da geração de energia limpa foram os principais temas debatidos durante reunião do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, com o titular da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás (Semig), Ronney Peixoto, realizada nesta sexta-feira (22), na sede do Governo, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Durante a visita institucional, o secretário detalhou os planos estratégicos de trabalho da nova pasta, criada neste ano pelo governador Wilson Lima, e discutiu junto ao vice-governador o desenvolvimento de políticas públicas que combinem a exploração dos recursos naturais da região amazônica com o combate à pobreza e a sustentabilidade ambiental.

“Tivemos uma reunião bastante proveitosa com o secretário Ronney. A Semig foi criada pelo governador Wilson Lima para, dentre vários objetivos, fazer o planejamento de transição energética e prospectar o potencial do Amazonas, hoje ainda embrionário, nesse setor tão importante para a nossa economia. Não existe outra forma de desenvolvimento econômico que não seja o sustentável”, declarou Tadeu de Souza.

O vice-governador lembrou que a transição energética é um dos eixos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, que destinará mais de R$ 47,2 bilhões para o Amazonas. Desse montante, R$ 4,5 bilhões serão destinados especificamente ao financiamento de projetos de transição e segurança energética.

A Semig é responsável por formular, coordenar e implantar políticas públicas voltadas aos setores de energia, energias renováveis e geodiversidade. Entre as diretrizes do órgão está a atração de investimentos relacionados à mineração, indústria do óleo e gás e à indústria de transformação mineral, desde que não conflitem com as políticas estaduais de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

*Com informações da assessoria

