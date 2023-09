Obra para implantação de rede de esgoto irá interditar rua do conjunto Vieiralves em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará, na próxima segunda-feira (25), interdição temporária da rua Javari, no trecho entre a avenida João Valério e a rua Rio Eiru, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. A medida se faz necessária para que a Águas de Manaus possa instalar tubulações de esgoto ao longo da via. A obra terá duração até o dia 5 de outubro e apenas os moradores terão permissão para acessar os locais.

A interdição visa garantir a segurança dos trabalhadores e dos moradores da região. Durante o período de obras, serão instaladas sinalizações para orientar os condutores de veículos sobre desvios e rotas alternativas. O IMMU recomenda que se evite a área e opte-se por vias alternativas, reduzindo assim possíveis congestionamentos.

Os agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão monitorando o local para que não haja acidentes no trecho interditado e que os motoristas possam receber orientações.

*Com informações da assessoria

