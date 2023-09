Matuê, Teto e Poesia Acústica prometem agitar Bet Fest Manaus em outubro

O evento que celebra o grande momento do trap brasileiro acontecerá no Podium da Arena da Amazônia

Manaus (AM) — O Festival Beat Fest, um dos maiores eventos de rap e trap do Brasil, chega a Manaus como um dos eventos mais aguardados pelo público. O festival, que já teve diversas edições bem-sucedidas em vários estados do país, promete agitar o público no dia 28 de outubro deste ano, a partir das 20h, no Podium da Arena da Amazônia.

Com uma seleção de atrações de peso, o Beat Fest oferecerá uma experiência inesquecível para os amantes da música urbana. Entre as atrações confirmadas estão Matuê, Teto e Poesia Acústica, que prometem incendiar o palco com seus hits e performances energéticas.

E mais atrações foram confirmadas para completar a super grade: DK47, Bob, Dudu, Jaya Luuck e Ducon.

Pista ou Frontstage

Assinado pela Fábrica de Eventos, o Beat Fest Manaus conta com dois setores: Pista e Frontstage, cujos ingressos já estão à venda.

Os ingressos para o Beat Fest Manaus custam R$ 80 (Pista) e R$ 150 (Frontstage). Ambos valores referem-se aos bilhetes do primeiro lote.

Os clientes podem adquiri-los nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara. Ou, ainda, fazer a compra pela internet, por meio do site Q2ingressos https://quero2ingressos.com.br/events/beat-fest-podium.

Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes, sem juros, nos cartões de crédito.

Os ‘maiorais’

O trap está no auge. Originado na década de 90, no sul dos Estados Unidos, o som ganhou força no Brasil nos últimos anos e trouxe para o cenário musical outros talentos artísticos.

Teto é um baiano de apenas 21 anos que iniciou a trajetória artística em 2018 e, em 2020, já tinha recebido a premiação de revelação do trap com o single “M4”. Hoje, o “Minha vida é um filme” conta com mais de 10 milhões de visualizações na internet.

Matuê é um dos principais símbolos do trap brasileiro. Cearense, de 29 anos, ele iniciou a carreira em 2015 e tem como principais trabalhos as canções “Anos Luz” e “Máquina do Tempo”.

Poesia Acústica dispensa apresentações neste cenário. O grupo contabiliza 14 edições de um projeto que leva o próprio nome, onde convidam outros artistas. Xmã, Glória Groove, Luísa Sonza, L7nnon e Ludmila são alguns que já fizeram participações.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Kayky Brito recebe alta da UTI 20 dias após atropelamento

Chico Moedas fala pela primeira vez após traição contra Luísa Sonza: “Peço respeito”

Espetáculo inclusivo chega ao palco do Teatro Amazonas